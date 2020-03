O Goiás planejava terminar a temporada 2020 com superávit de R$ 9,8 milhões, de acordo com orçamento inicial do clube esmeraldino, que era de R$ 121 milhões de receita. Para isso, tinha algumas metas esportivas para serem conquistadas: título goiano, terminar a Série A entre os 10 primeiros colocados, avançar até a 3ª fase da Copa do Brasil e a 2ª fase da Sul-Americana. A conta, que já teria de ser refeita por causa dos resultados esportivos diferentes, como a eliminação na 1ª fase da competição internacional, também terá de ser revista após a paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus, que vai impactar as finanças da equipe alviverde.

A direção esmeraldina não revelou o valor total arrecadado antes da suspensão dos campeonatos no País. De acordo com os borderôs, em bilheteria, que também faz parte do orçamento, foram mais de R$ 80 mil líquidos, além de quase R$ 5 milhões em premiações de Copa do Brasil e Sul-Americana. Os R$ 34 milhões da venda do atacante Michael para o Flamengo serão pagos em três parcelas de R$ 11,3 milhões, mas ainda faltam duas e, delas, apenas uma entra este ano: julho de 2020 e janeiro de 2021.

O clube não sabe, neste momento, como fica a previsão financeira para o restante da temporada. “Todos os clubes do Brasil vão ter de repensar tudo a partir de agora. O futebol brasileiro terá de ser repensado. Falo de calendário, custo operacional, pagamentos, receitas. A pergunta que vamos fazer (em relação a finanças) é: o recurso que temos vai dar para nos manter? O cenário está muito escuro para desenhar qualquer tipo de perspectiva”, comentou o presidente do Goiás, Marcelo Almeida.

Uma das medidas para minimizar a queda nas receitas é em relação ao programa de sócio-torcedor. O clube pediu à torcida seguir adimplente nos pagamentos, em troca de brindes e descontos na loja da equipe. A expectativa da direção esmeraldina era fechar o ano com R$ 8,4 milhões com bilheterias e o programa, valor que não sabe se vai conseguir alcançar, por causa das incertezas.

O Goiás já teve dois pedidos de patrocinadores para suspender pagamentos enquanto a paralisação persistir e acredita que o número pode aumentar. O clube possui 17 acordos comerciais, com pagamentos e permutas, e estimava receber cerca de R$ 5,4 milhões em 2020. “É um caminho (suspensão de contratos) que deve acontecer no futebol brasileiro com a paralisação. É um dos primeiros impactos nas finanças, junto com a ausência de receitas de jogos. Só vamos ter uma situação clara quando essa turbulência passar, o que não há previsão. O importante é que nenhum acordo está sendo desfeito”, frisou o gestor de marketing da equipe, Anderson Antunes.

Outro importante impacto pode ocorrer em pagamentos de premiações esportivas e cotas de televisão, que são as principais fontes de receita do clube, junto com a venda de atletas. A estimativa é arrecadar pelo menos R$ 50 milhões com transmissão de jogos, o que varia de acordo com o número de partidas veiculadas no Brasileiro. “Estávamos prestes a jogar com o Vasco, confio que vamos passar de fase, então teríamos a premiação (R$ 2 milhões) e uma boa renda. Ficamos à mercê do dinheiro da TV, mas não sabe se e quando vai receber. Quanto mais durar a paralisação, maior será o desastre”, opinou o presidente Marcelo Almeida.

A direção alviverde diz que será possível sobreviver ao primeiro mês da paralisação. “Mas vai passar a sofrer a partir do segundo. Nossa reserva (de dinheiro) é pequena e passará a ser queimada”, admitiu o presidente do Goiás, que, para diminuir despesas, deu férias coletivas para professores das escolinhas e funcionários do departamento administrativo e paralisou as obras na Serrinha. Além disso, tenta negociar com jogadores redução de salários em 50%, algo que será difícil. “Não dá para saber ainda qual será o percentual exato do quanto as despesas vão diminuir, mas não passará de 30%. Os salários, geral, são o que mais pesa”, explicou o dirigente.

Justamente essa negociação é o principal impacto jurídico que o Goiás, e vários clubes pelo Brasil, vão ter durante o ano. “Temos de passar a discutir (cláusulas nos) contratos de trabalho de jogadores. É algo que precisa ser pensado no futebol. Pelo alto custo de salários, corremos riscos de não nos manter em dia”, comentou o advogado Dyogo Crosara. Na proposta enviada ao sindicato dos jogadores junto com os departamentos jurídicos de Atlético e Vila Nova, há um item de suspensão de contratos e prorrogação de vínculos, caso o futebol não volte a ser disputado nos próximos 60 dias.

Uma das poucas atividades que não foi paralisada no Goiás é em relação à manutenção dos gramados dos dois centros de treinamentos e da Serrinha. O custo, segundo Marcelo Almeida, chega a R$ 150 mil por mês.