Esporte Com Luxa de volta ao Vasco, Atlético-GO encara outro estreante Rubro-negro goiano já se deu bem diante de Mano Menezes, quando estreava pelo Bahia no Brasileiro

No primeiro jogo que disputa em 2021, no dia 7 (quinta-feira), o Atlético-GO retoma a participação na Série A 2020, no Estádio Antônio Accioly, diante de um adversário que luta para escapar do rebaixamento e que tem a estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo. Será o segundo treinador ex-seleção brasileira que o Dragão terá pelo caminho, como estreante, na elite.É um...