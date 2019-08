Esporte Com luxação no cotovelo, Bruno Mezenga desfalca o Vila Nova por 30 dias Imagem forte da lesão do jogador, na reta final do duelo contra o Sport, assustou, mas o atleta não precisará de cirurgia

Aos 41 minutos do 2º tempo do confronto entre Vila Nova 0x2 Sport, uma forte imagem chocou a todos no Estádio Olímpico, na última terça-feira (20). Bruno Mezenga caiu sobre o braço e chegou a virar o cotovelo (direito) no lance, após disputa pela bola com o lateral Noberto. Nesta quarta-feira (21), o clube colorado confirmou que o atacante sofreu uma luxação e não preci...