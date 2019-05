Esporte Com Luis Suárez, Óscar Tabárez convoca seleção do Uruguai para a Copa América Diferente das outras seleções, o Uruguai não divulgou a lista com antecedência e decidiu fazer isso apenas no último dia - no caso, nesta quinta-feira

O técnico Oscar Tabárez anunciou nesta quinta-feira (30) a convocação de 23 jogadores para a disputa da Copa América, que será realizada no Brasil de 14 de junho a 7 de julho. Na lista estão nomes bem conhecidos como o dos goleiros Fernando Muslera e Martín Silva, dos zagueiros Diego Godín e José Maria Giménez, do atacante Edinson Cavani e, principalmente, do centroavante L...