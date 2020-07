Esporte Com live e atrações musicais, Vila Nova celebra aniversário de 77 anos Sem possibilidade de realizar festa com aglomeração, direção colorada realiza nova transmissão ao vivo com a presença de cantores que torcem para o clube colorado

O Vila Nova comemora nesta quarta-feira (29) o aniversário de 77 anos de sua fundação. Sem a possibilidade de organizar uma festa, porque iria gerar aglomeração em meio à pandemia do novo coronavírus, a direção do Tigre decidiu produzir uma live com cantores e duplas sertanejas que torcem para o time colorado. A festa de aniversário online começa às 19 horas e terá transmissão no canal oficial do clube ...