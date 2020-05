Esporte Com live de presidente, Atlético-GO quer informar torcedor sobre momento Clube tem utilizado as redes sociais para lives sobre saúde e categorias de base e fará transmissão com dirigente, que busca liberação para elenco voltar aos treinos

Desde a paralisação do futebol brasileiro e goiano, sem treinos e partidas, o Atlético-GO tem usado redes sociais para se manter em contato com os torcedores. Os departamentos de marketing e comunicação do clube têm promovido lives com profissionais da saúde e as categorias de base realizam debates. Nesta semana, o Dragão fará um bate papo com o presidente do clube, Adson...