O decreto do governo de Goiás, publicado em edição extra deste domingo (19), inclui a construção civil como atividade essencial, mas estabelece regras para que as obras possam ser retomadas. Dois clubes de Goiânia, Atlético-GO e Goiás, poderão retomar as obras de ampliação de seus estádios. O alviverde já disse que deve reiniciar, mas o Dragão ainda vai deliberar sobre isso nesta segunda-feira (20). O rubro-negro já definiu que vai retomar as adaptações que tem feito no CT do Urias Magalhães.

Enquanto isso, eventos seguem suspensos, e Goianão não tem previsão para retomada.

Os estádios Antônio Accioly e Hailé Pinheiro (Serrinha) passavam por obras de ampliação da capacidade para que pudessem receber jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, que exige mínimo de 12 mil pessoas nos estádios. As obras dos dois locais foram paralisadas, mas podem ser retomadas. Apesar disso, não há previsão para início do Brasileirão, que tinha sua primeira rodada marcada para o primeiro fim de semana de maio. Todas as competições da CBF estão suspensas e não previsão real para início ou retomada.

Além de liberar as atividades do setor de construção civil, o decreto permite o funcionamento dos "estabelecimentos comerciais e industriais que lhes forneçam os respectivos insumos".

No caso do Atlético-GO, havia ainda uma obra no CT do Urias Magalhães, que já tem definição para retomada. Segundo o clube, as regras serão cumpridas e o prazo deve ser de uma semana para a conclusão. A obra no local é de ampliação de departamento médico, vestiário e implantação de um espaço para o departamento de fisiologia.

Apesar da liberação, as empresas precisam seguir uma série de regras para que seus funcionários trabalhem em obras. Veja a lista de obrigações que as empresas precisam cumprir para retomada de obras em segurança:

- Aferição da temperatura de funcionários com termômetro infravermelho sem contato, impedindo a entrada daqueles que estejam em estado febril

- Estabelecimento de horários escalonados de início e fim da jornada, evitando aglomerações nos períodos e nos intervalos para alimentação

- Priorização do afastamento de empregados com condições de risco: idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, doença pulmonar obstrutiva crônica); imunodepressão; doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); diabetes mellitus, conforme juízo clínico; doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica e gestação de alto risco

- Priorização de trabalho remoto para os setores administrativos

- Adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde no trabalho, necessárias para evitar o contágio pelo coronavírus no ambiente de trabalho

- Utilização de veículos particulares próprios ou alugados, para transporte de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a capacidade de passageiros sentados

- Vedar o acesso de funcionários que não estejam utilizando máscaras de proteção facial

- Disponibilizar preparações alcoólicas a 70% para higienização das mãos, principalmente nos pontos de maior circulação de funcionários

- Intensificar a limpeza das superfícies dos ambientes com detergente neutro e, após, desinfeccionar com álcool 70% ou solução de água sanitária1% ou outro desinfetante autorizado pelo Ministério da Saúde, conforme o tipo de material

- Desinfetar com álcool 70% (setenta por cento), várias vezes ao dia, os locais frequentemente tocados como: maçanetas, interruptores, janelas, telefones, teclados de computador, corrimões, controle remoto, máquinas acionadas por toque manual, elevadores e outros

- Disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: pia, água, sabão líquido, papel toalha no devido suporte e lixeiras com tampa e acionamento de pedal

- Manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar-condicionado limpos (filtros e dutos)

- Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas) sempre que possível

- Garantir a distância mínima de 2 (dois) metros entre os funcionários, inclusive nos refeitórios, com a possibilidade de redução para até 1 (um) metro no caso de utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs que impeçam a contaminação pela COVID-19

- Se houver consumo de alimentos, mesmo que em refeitórios para funcionários, manter a distância mínima de 2 (dois) metros entre os usuários, deixar de utilizar serviços de autoatendimento, evitando o compartilhamento de utensílios como colheres e pegadores, podendo, alternativamente, selecionar pessoas que sirvam a refeição, ou utilizar o fornecimento de marmitas, desde que sigam as normas de boas práticas de fabricação de alimentos, e disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos

- Fornecer materiais e equipamentos suficientes para que não seja necessário o compartilhamento, por exemplo, de copos, utensílios de uso pessoal, telefones, fones, teclados e mouse

- Evitar reuniões de trabalho presenciais

- Estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água, evitando, assim, o contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros

- Adotar as recomendações atuais de isolamento domiciliar, sempre que possível, para os profissionais com 60 (sessenta) ou mais anos de idade, profissionais com histórico de doenças respiratórias, crônicas, oncológicas, degenerativas e profissionais grávidas