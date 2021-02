Esporte Com lesão, volante do Vila Nova só deve retornar no Goianão 2021 Pedro Bambu sofreu uma lesão muscular na coxa direita e desfalca o time colorado do duelo contra o Brasiliense

O Vila Nova não terá o volante Pedro Bambu no duelo contra o Brasiliense, nesta quinta-feira (18), e se o Tigre avançar à final da Copa Verde, o jogador dificilmente estará em campo. Com tempo de recuperação de pelo menos dez dias, o também lateral direito deve ficar disponível apenas no início do Goianão 2020. Pedro Bambu sofreu uma lesão na posterior direita aos s...