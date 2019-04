Esporte Com lesão no joelho, Jean Mota deve desfalcar Santos contra Atlético O meia Jean Mota, um dos artilheiros do torneio estadual, teve uma pequena lesão no ligamento colateral medial do joelho direito

Um dia após ser eliminado no Campeonato Paulista com a derrota nos pênaltis para o Corinthians, o Santos sofreu uma baixa. O meia Jean Mota, um dos artilheiros do torneio estadual, teve uma pequena lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e deve desfalcar o time no duelo de quinta-feira (11) com o Atlético Goianiense, pela terceira fase da Copa do Brasil, n...