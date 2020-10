Esporte Com lesão no joelho, Carlos Sánchez não enfrenta o Goiás Meia do Santos pode ficar de fora do restante da temporada, já que será preciso passar por um procedimento cirúrgico após rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho

Carlos Sánchez teve constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo após realizar exames nesta sexta-feira (2), em Goiânia, e terá que passar por cirurgia. O meia do Santos atuou nesta quinta (1º) na partida contra o Olimpia, e anotou o gol dele na vitória por 3 a 2, pela fase de grupos da Libertadores. O clube confirmou a lesão nas redes ...