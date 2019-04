Esporte Com lesão na coxa, Ganso desfalca Fluminense contra o Santa Cruz Meia tricolor não atuará no Recife pela 4ª fase da Copa do Brasil

O Fluminense terá um desfalque de peso para o duelo com o Santa Cruz, quinta-feira, no Arruda, pela quarta fase da Copa do Brasil. O meia Paulo Henrique Ganso sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e não terá condições de ser aproveitado no compromisso que dará uma vaga nas oitavas de final do torneio nacional. Na última quarta, Ganso precisou ser substituído...