Esporte Com lesão na coxa direita, Willian fica fora da final da Copa América O jogador sentiu o problema muscular já no fim do jogo contra a Argentina, mas ainda assim continuou em campo no sacrifício já que o técnico Tite já havia feito as três substituições

O técnico Tite terá um desfalque para definir a seleção brasileira para a final da Copa América, no próximo domingo. O atacante Willian, com lesão na coxa direita, não conseguirá se recuperar a tempo de participar da partida. Apesar disso, o jogador do Chelsea vai continuar com o grupo e, inclusive, realizar o tratamento na Granja Comary, em T...