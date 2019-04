Esporte Com lesão na coxa, Alan Mineiro ficará 15 dias fora dos gramados Meia foi substituído ainda no primeiro tempo do duelo contra o Atlético, que terminou com vitória rubro-negra e classificação à final do Campeonato Goiano

O meia Alan Mineiro ficará 15 dias fora dos gramados. O jogador colorado, que se lesionou no último domingo (7), durante o duelo entre Vila Nova e Atlético, passou por exames nesta segunda-feira (8) e teve lesão constatada na coxa esquerda. Artilheiro do Campeonato Goiano com 9 gols, Alan Mineiro deixou o gramado ainda no primeiro tempo. Durante uma arrancada, o j...