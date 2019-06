Esporte Com lesão muscular, uruguaio Matías Vecino está fora da disputa da Copa América Com o corte de Vecino, Tabárez deverá trabalhar com os 22 jogadores restantes, pois não é mais permitido uma nova convocação para completar o elenco

O meio-campista Matías Vecino, do Uruguai, está fora da Copa América. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita, no domingo (16), durante a goleada sobre o Equador por 4 a 0, em Belo Horizonte, e foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo. O anúncio foi feito pelo departamento médico uruguaio, por intermédio de um comunicado oficial. Durante a entrevist...