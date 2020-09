Esporte Com 'lei do ex' e quatro expulsões, Santos vence o Ceará no Castelão Com o resultado, Peixe chegou a 11 pontos e se aproximou do G-6 da competição. O time voltou a ganhar uma partida após três rodadas.Já o Vozão parou nos dez

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0 na noite deste sábado (5), no Castelão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi anotado por Felipe Jonatan, formado nas categorias de base do Ceará. A partida foi marcada por quatro expulsões: Luan Peres e Alison pelo Santos, além de Samuel Xavier e Bruno Pacheco, pelo Ceará. Com o resultado, o Santos chegou a 11 p...