Esporte Com 'lei do ex', Atlético-MG vence Corinthians de virada e assume liderança Cria do Terrão, Guilherme Arana fez o gol de empate do Galo, antes de Marrony anotar o tento da virada mineira em São Paulo

O Atlético-MG venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, neste sábado (14), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu a liderança da competição. O Timão saiu na frente com gol de Davó, mas o Galo empatou na segunda etapa com a famosa 'lei do ex' no futebol. Isso porque Guilherme Arana marcou o gol de empate. O lateral, inclusive, se recusou a...