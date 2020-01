Esporte Com LeBron e Antetokounmpo, NBA divulga os titulares do All-Star Game Os astros de Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks foram os mais votados na eleição aberta pela liga americana e, por isso, serão novamente os responsáveis por escolher os times

A NBA divulgou nesta quinta-feira (23) os dez titulares do All-Star Game, que acontece no dia 16 de fevereiro, no United Center, em Chicago. São cinco representantes de cada conferência, apesar de o tradicional jogo não ser mais entre Leste e Oeste. Os capitães das equipes serão LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Os astros de Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks foram...