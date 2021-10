Esporte Com lateral suspenso, Vila Nova pode ter improvisação contra o Remo William Formiga recebeu o terceiro amarelo e não vai enfrentar o time paraense na sexta-feira (8). Reserva imediato, Bruno Collaço se recupera de uma pubalgia e é dúvida

Caso o lateral esquerdo Bruno Collaço não se recupere de uma pubalgia até sexta-feira (9), o Vila Nova poderá ter uma improvisação na posição para o duelo contra o Remo, pela 29ª rodada da Série B. Titular, Willian Formiga recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque para o jogo contra o time paraense no OBA. Com Willian Formiga suspenso e Bruno Collaço co...