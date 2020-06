Esporte Com lateral e testes, Goiânia prepara volta para início de julho Diretoria alvinegra, agora presidiada por Alexandre Godoi, planeja retomada das atividades para o dia 3 de agosto. Wanderson Lima, ex-Vila Nova, é novidade no Galo

O Goiânia se organiza para voltar aos treinamentos físicos na próxima sexta-feira (3). Por enquanto, a nova diretoria ajusta o elenco e, nesta sexta-feira (26), anunciou o retorno do lateral Wanderson Lima, de 25 anos e com passagem pelo clube, em que atuou em duas edições da Divisão de Acesso do Estadual (2017 e 2018).Wanderson Lima estava no Real Ariquemes, de Rondô...