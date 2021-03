Esporte Com Kuscevic, titulares do Palmeiras treinam para a final da Copa do Brasil Abel deve escalar praticamente a mesma equipe que adquiriu em Porto Alegre a vantagem. A única mudança deve ser na zaga, pois Luan foi expulso

Os titulares do Palmeiras, poupados do jogo contra o Corinthians na véspera, foram a campo nesta quinta-feira (4) para uma atividade na Academia de Futebol. Kuscevic, desfalque das últimas atividades por dores no quadril, participou do trabalho. Enquanto os que atuaram no Dérbi fizeram apenas regenerativo na parte interna da Academia de Futebol, Abel Ferreira comand...