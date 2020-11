Esporte Com Kannemann suspenso, Grêmio tem expectativa por Maicon Darlan e Matheus Henrique devem formar dupla de volantes do time brasileiro contra o Guaraní, do Paraguai

O zagueiro do Grêmio, Kannemann, está suspenso do jog de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Guaraní, do Paraguai. O zagueiro argentino deve dar lugar a David Braz, que foi preservado contra o Corinthians. O time tricolor ainda vive expectativa pelo retorno de Maicon, mas o capitão deve seguir fora. O volante e Alisson se recuperam de lesões e não ...