Com Jorginho de volta, Atlético goleia Aparecida em jogo-treino

No CT do Urias Magalhães, o Atlético disputou jogo-treino contra o Aparecida, na manhã deste sábado (29). O rubro-negro venceu pelo placar de 5 a 0 e contou com o retorno do meia Jorginho, lesionado desde o dia 14 de abril, para golear o adversário. Os gols foram de Matheusinho, Pedro Raul, André Castro e Mike, duas vezes. Este foi o primeiro teste do Dragão durant...