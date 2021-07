Esporte Com Jorginho à frente, Cuiabá enfrenta o Atlético-GO com legião de ex-atleticanos Ex-técnico do Dragão, que pediu demissão em meados de maio, enfrenta o rubro-negro pela Série A

No primeiro jogo de uma série de três compromissos fora de casa, o Atlético-GO busca se reabilitar no Campeonato Brasileiro diante do Cuiabá. O que chama atenção na partida é a presença de ex-atleticanos no adversário, tanto no elenco como na comissão técnica. O principal nome é o de Jorginho, que recentemente foi treinador do Dragão, mas entrou em rota de colisã...