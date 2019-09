Esporte Com joias de Vasco e Fla, seleção sub-17 é convocada para Mundial que tem uma das sedes em Goiânia Reinier e Thalles Magno estão na relação do técnico Guilherme Dalla Déa para Copa do Mundo que começa no dia 27 de outubro

O meia Reinier e o atacante Thalles Magno, de Flamengo e Vasco, respectivamente, são as estrelas da seleção sub-17 convocada nesta sexta-feira (20) para a Copa do Mundo Sub-17, que tem Goiânia como uma das sedes. A competição começa no dia 27 de outubro e termina no dia 17 de novembro. Os dois jogadores integram uma lista de 21 convocados para o Mundial. O elenco...