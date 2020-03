Esporte Com jogos parados, clubes se movimentam nos bastidores e fecham negociações Mudanças ocorrem nos elencos, com trocas de treinadores e até mesmo nas direções de futebol

Os campeonatos de futebol estão paralisados no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. Isso não quer dizer, porém, que os clubes não se movimentam nos bastidores para fechar negociações. Nos últimos dias, diversas tratativas foram finalizadas no mercado nacional. Palmeiras, Atlético-MG, Ceará e Cruzeiro foram alguns dos que se movimentaram. ...