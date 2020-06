Esporte Com jogos apenas em BH, Federação Mineira agenda retorno do Estadual para julho Competição seguirá com o mesmo formato. Faltam duas rodadas para o encerramento da 1ª fase. Semifinais e final serão disputadas em jogos de ida e volta

Após uma reunião nesta quarta-feira (17), a Federação Mineira de Futebol (FMF) agendou a data para o retorno do Campeonato Mineiro: 26 de julho. Apesar deste planejamento, a retomada ainda depende de um aval do Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais (COES-MG), órgão que está na linha de frente contra a pandemia do novo coronavírus. Ainda não há uma d...