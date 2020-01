Esporte Com jogo-treino e Gauchão no fim de semana, Renato mantém indefinição no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho manteve a indefinição no Grêmio para o movimentado fim de semana que o clube terá pela frente. O time terá dois compromissos nos próximos dias. No sábado, fará um jogo-treino com o Athletico-PR e, no domingo, enfrentará o Brasil de Pelotas, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, o treinador não deu qua...