Esporte Com jogo ofensivo, Fortaleza tem goleador que passou pela Anapolina Robson soma sete gols pelo Leão do Pici no Brasileirão

O Fortaleza tem uma equipe competitiva e com jogadores que recuperam o bom futebol após serem contestados em equipes anteriores. Um deles é o atacante Robson, de 30 anos e autor de sete gols pelo Leão do Pici na Série A. Revelado no São Caetano, foi jogador da Anapolina em 2012. Depois, rodou por outros clubes e, em 2020, jogou no Coritiba, um dos rebaixados à Sér...