Esporte Com jogadores separados, Grêmio faz primeiro treino físico no CT Para respeitar as medidas de distanciamento entre os atletas, os trabalhos estão sendo realizados em pequenos grupo

A retomada das atividades no Grêmio contou nesta quinta-feira (7) com a realização dos primeiros treinamentos físicos para o elenco. No CT Luiz Carvalho, após dois dias de exames, 16 jogadores foram ao campo no período da manhã para a realização dessas atividades. Para respeitar as me...