Esporte Com Jean no gol, Atlético-GO enfrenta o Goiânia por ajustes Jogo-treino será disputado neste sábado, às 15 horas, no CT do Dragão com portões fechados

Atlético-GO e Goiânia-GO estão em séries bem diferentes no Brasileirão e são rivais antigos no futebol goiano. O Dragão está na elite, o Galo se prepara à Série D, após 18 anos ausente de torneios nacionais. Como ambos se encontram em fase de preparativos, decidiram fazer jogo-treino na tarde deste sábado (18), a partir das 15 horas, no CT do Dragão, no Urias Magalhães...