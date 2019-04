Esporte Com Jean Mota eleito craque, Corinthians e Santos dominam a seleção do Paulistão Meia do Santos também conquistou o prêmio de artilheiro e foi escalado para a seleção do Campeonato Paulista 2019

O Corinthians e o Santos dominaram a festa de premiação do Campeonato Paulista. O tricampeão estadual recebeu o troféu no palco e teve quatro jogadores no time ideal do torneio: Cássio, Danilo Avelar, Junior Urso e Gustavo, o Gustagol. O time da Vila Belmiro, que caiu nas semifinais para o Corinthians, contou com o craque e artilheiro da competição, Jean Mota, e teve o...