Esporte Com janela fechada, Neymar fica no PSG e terá de reconquistar o clube

A maior novela recente do futebol mundial teve o capítulo final na noite desta segunda-feira. O encerramento da janela de transferências na Europa confirmou a falta de acordo de Paris Saint-Germain pela venda do atacante Neymar. O jogador sondado pela Juventus, procurado pelo Real Madrid e alvo de investidas insistentes do Barcelona acabou por ficar mesmo no time francês. ...