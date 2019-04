Esporte Com invencibilidade de 9 jogos, Atlético deverá repetir equipe diante do Santos Última derrota atleticana foi no dia 17 de fevereiro, quando perdeu para o Goianésia, fora, por 3 a 1

Invicto há nove partidas - oito pelo Estadual e uma pela Copa do Brasil - o Atlético espera não só se manter sem derrotas, mas também obter triunfo no primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (4), contra o Santos, em Goiânia. O jogo de ida do torneio nacional será às 19h15, no Estádio Antônio Accioly, onde o Dragão também se mantém invicto desde o...