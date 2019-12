Esporte Com interferência do VAR, Fluminense cede empate ao Avaí nos acréscimos Resultado deixa o Fluminense na 15ª colocação, com 42 pontos, seis a mais do que o Cruzeiro

Em um jogo com final polêmico e um gol sofrido aos 47 minutos do segundo tempo, o Fluminense perdeu a chance de ficar ainda mais próximo da permanência na elite ao empatar com o Avaí, por 1 a 1, na Ressacada, neste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No final do segundo tempo, Luccas Claro derrubou Jonathan dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, de...