Esporte Com ingressos na mão, torcedores não conseguem entrar para ver Goiás e Flamengo Torcedores do Flamengo foram barrados no Serra Dourada, na noite desta quinta-feira (31), e ameaçam entrar na justiça

O jogo já havia começado e filas intermináveis continuavam do lado de fora do Serra Dourada. Por dentro, o estádio estava lotado. Pouco antes do fim do 1º tempo, torcedores do Flamengo não conseguiam entrar. Os portões foram fechados às 20h34. Marcelio Oliveira saiu de Itumbiara com mais 5 pessoas. O torcedores rubro-negros tinham ingressos para cadeira sul, chegar...