Esporte Com ingressos até R$ 40, Fifa divulga datas de etapas de venda de bilhetes para o Mundial Sub-17 Competição, a ser realizada no Brasil entre 26 de outubro e 17 de novembro, terá 18 partidas a serem disputadas na capital goiana

A Federação Internacional das Associações de Futebol (Fifa) divulgou, na última semana, a tabela detalhada de preços de ingressos para os jogos da Copa do Mundo Masculina Sub-17, que será realizada no Brasil entre 26 de outubro e 17 de novembro. A comercialização dos bilhetes será feita em quatro etapas. A pré-venda, exclusiva para clientes com cartões da bandeira V...