Com início ruim de temporada, Tottenham demite Pochettino após 5 anos e meio

Menos de seis meses após conduzir o Tottenham à final da Liga dos Campeões da Europa, o técnico Mauricio Pochettino foi demitido nesta terça-feira do comando do time londrino em função do seu início ruim de campanha no Campeonato Inglês na temporada 2019/2020. O presidente do Tottenham, Daniel Levy, disse que a diretoria foi "extremamente relutante" em tomar a dec...