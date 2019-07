Esporte Com homenagens e bolo, Atlético faz evento no aniversário de Campinas Na portaria do Estádio Antônio Accioly, casa rubro-negra no bairro, torcedores, alguns diretores, conselheiros e moradores de Campinas se confraternizaram

Campinas está festejando 209 anos de fundação. Para não deixar a data passar em branco, o Atlético organizou um evento, no início da tarde desta segunda-feira (8), um evento para homenagear o bairro bicentenário, onde também se desenrola parte da história do clube. Na portaria do Estádio Antônio Accioly, torcedores, alguns diretores, conselheiros e moradores de Cam...