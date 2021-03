Esporte Com hat-trick de ex-Goianésia, Jaraguá perde e é eliminado da Copa do Brasil Em sua primeira participação no torneio nacional, Gavião da Serra se despede na 1ª fase, após goleada sofrida, de 4 a 1, para o Manaus

O Jaraguá não conseguiu fazer história. Nesta sexta-feira (26), o Gavião da Serra foi goleado pelo Manaus por 4 a 1, no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu-RJ, e está eliminado da Copa do Brasil 2021. Ex-atacante do Goianésia, principal rival do time alvinegro, Vanilson marcou três vezes e garantiu a classificação do time amazonense, Guilherme ainda fez mais um e João P...