Esporte Com hat-trick de Caíque, Vila Nova goleia o Avaí e avança à semifinal Tigre fez 5 a 2 no Avaí, que somado ao triunfo do Ceará, por 2 a 0, contra o time gaúcho, levou a equipe goiana à próxima fase do Brasileiro de Aspirantes

Com três gols de Caíque e mais dois de Matheus Porto, o Vila Nova garantiu classificação à semifinal do Brasileiro de Aspirantes, nesta segunda-feira (21). A equipe colorada goleou o Avaí, na Ressacada, por 5 a 2, e somado ao triunfo do Ceará, por 2 a 0, contra o Grêmio, avançou de fase no torneio nacional disputado por equipes Sub-23 - Wesley e Renato fizeram para o Leão...