Esporte Com hat-trick de Albano, Aparecidense goleia e encaminha classificação na Série D Meia marca três gols e se destaca em vitória do Camaleão sobre o São Luiz, em Ijuí (RS)

Em tarde inspiradíssima do meia Albano, a Aparecidense goleou o São Luiz, de Ijuí, neste domingo (20), por 4 a 0, no Estádio 19 de outubro, no interior gaúcho, e conquistou boa vantagem para decidir vaga às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Três gols da vitória do Camaleão foram anotados pelo meia revelado pelo Vila Nova, enquanto Uederson deu números f...