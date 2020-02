Esporte Com halo laranja, McLaren apresenta modelo MCL35 para a temporada da Fórmula 1 Em 2019, a McLaren fez a sua melhor temporada nos últimos sete anos e voltou ao pódio com um terceiro lugar de Sainz no Brasil. No entanto, a equipe segue sem vencer uma corrida ou fazer uma pole position desde o GP do Brasil de 2012.

Melhor equipe da Fórmula 1 em 2019 tirando as três grandes da categoria - Mercedes, Ferrari e Red Bull -, a McLaren apresentou nesta quinta-feira o seu carro para a temporada de 2020. Grata surpresa no ano passado, a escuderia inglesa mostrou o modelo MCL35 para buscar um novo quarto lugar no Mundial de Construtores. Os pilotos serão os mesmos: o espanhol Carlos Sainz J...