Os clubes goianos envolvidos nos principais campeonatos nacionais avaliam as normas do Guia Médico criado pela Confederação Brasileira de Futebol, documento com informações e medidas a serem tomadas para o retorno seguro às atividades nos centros de treinamentos. O guia foi elaborado pela Comissão Nacional de Médicos da CBF, juntamente com médicos de clubes e da própria seleção brasileira e orientado pelo infectologista Sergio Wey.

Já com protocolo próprio pronto, o Goiás pretende analisar o guia elaborado pela CBF e adequar ao modelo esmeraldino. “Conversei hoje (ontem) com o presidente da Comissão Nacional de Médicos da CBF, Jorge Pagura, e fui informado que até o final da semana vão ter o retorno do Ministério da Saúde. Seguiremos com o nosso, mas vamos analisar para nos adequarmos”, explicou o médico Bruno Favaron.

O profissional explicou que o Goiás vai procurar o Governo do Estado e as secretarias da saúde, nos âmbitos estadual e municipal, para obter aval ao guia esmeraldino. “Nossa volta aos treinos está ligada a evolução do controle do coronavírus aqui. Vamos definir o protocolo final para oferecer o máximo de segurança aos jogadores”, frisou.

O Atlético utiliza, como referência, o “Guia Médico de sugestões protetivas para o retorno às atividades do futebol brasileiro”. Segundo o médico Gleyder Sousa, o documento traz sugestões pra que os clubes possam se ajustar ao protocolo médico da CBF, ainda não oficializado pela entidade. O guia servirá para as primeiras ações de saúde do Atlético e, a partir dele, o clube prepara seu próprio manual.

O Vila Nova aguarda a publicação do documento oficial, que está sob análise do Ministério da Saúde, para avaliá-lo. Sem a oficialização, o clube estuda meios de cumprir os requisitos para retomar as atividades presenciais. “Vi uma declaração do Walter Feldman (secretário-geral da CBF). São pontos importantes e complicados. Para voltar agora, vamos precisar tomar uma série de cuidados, adquirir testes diários para o coronavírus, e isso gera custos”, afirmou Wagner Bueno.

Cinco fases do retorno do futebol:

1ª fase - Planejamento pré-treinamento

- Avaliações clínicas habituais, aferição diária de temperatura corporal, execução de teste da Covid-19, assim como informação às autoridades sanitárias sobre casos positivos.

- Aquisição e disponibilização de insumos de higiene, testes para Covid-19 e termômetros.

- Limpeza rigorosa de equipamentos de treino e de itens do setor de fisioterapia e departamento médico

- Cardápio individualizado para cada atleta

- Assistência psicológica aos atletas, principalmente nos primeiros dias após o retorno das atividades.

2ª fase - Treinamento individual e em pequenos grupos

- Divisão dos atletas em pequenos grupos. Os grupos

deverão ser fixos, pois em caso de contaminação de um membro do sub-grupo somente os membros deste seriam colocados em quarentena.

- Treinos deverão ser realizados dentro dos clubes, com distanciamento social e sub-grupos divididos por quadrantes do campo.

- Treinos em horários escalonados para evitar aglomerações.

- Atletas devem chegar uniformizados ao clube e com garrafinhas individuais. Após o treino, o banho deverá ser tomado nas residências.

3ª fase - Treinamentos coletivos pré-competição

- Deverá ser proibido a circulação de pessoas estranhas ao grupo de trabalho, assim como conselheiros, diretores, profissionais de imprensa e torcedores.

- Todos os vestiários do clube devem ser utilizados, e o banho deve respeitar o intervalo de uso e distanciamento entre os atletas.

- As vestimentas deverão ser acondicionadas em sacolas ou recipientes individuais pelo atleta para posterior recolhimento dos roupeiros, que deverão usar máscaras e luvas.

4ª fase - Início das competições

- Deverão ser testados todos os membros das duas delegações e respectivos dirigentes, equipe de arbitragem, delegados da partida e funcionários essenciais do estádio e membros da imprensa.

- O teste rápido deverá ser disponibilizado para a triagem de todos os envolvidos no evento 24 horas antes do início da partida.

- As autoridades policiais deverão ser acionadas para proibir aglomerações nas proximidades do estádio ou nos arredores.

- O protocolo de entrada no campo de jogo dos atletas deverá respeitar a distância de 2 metros, sem a presença de crianças ou mascotes ou representantes de segmentos homenageados.

- O cumprimento tradicional entre os atletas não deverá ocorrer, apenas o cumprimento a distância sem contato entre os atletas e equipe de arbitragem.

- As entrevistas com repórteres a beira do campo devem respeitar a distância mínima de 2 metros, e os microfones higienizados após cada uso.

- Nas viagens aéreas, deverão ser respeitadas distância de dois assentos entre os passageiros da aeronave.

- Nos hotéis, é recomendado que cada membro da delegação ocupe acomodação individual. Recomenda-se que todos os funcionários do hotel sejam testados previamente e em andar privativo.

5ª fase - Fase de acompanhamento

- Semanalmente, os clubes deverão enviar os dados de eventuais casos positivos para o banco de dados da Comissão Nacional de Médico do Futebol.