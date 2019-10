Esporte Com grupo dividido entre campo e academia, Brasil treina para encarar a Nigéria Seleção brasileira empatou por 1 a 1 com Senegal, em Cingapura, e fará amistoso contra nigerianos no domingo (13/10)

Um dia depois de empatar por 1 a 1 com o Senegal, a seleção brasileira iniciou nesta sexta-feira (11) a sua preparação para enfrentar a Nigéria, domingo, às 9 horas (de Brasília), em novo amistoso em Cingapura. Os jogadores comandados pelo técnico Tite foram divididos em dois diferentes grupos. Os que atuaram como titulares no duelo de quinta-feira ficaram no hot...