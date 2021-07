Esporte Com grande atuação de João Paulo, Santos elimina Independiente e avança na Sul-Americana Com uma campanha apenas regular no Campeonato Brasileiro, o Santos vê na Sul-Americana e na Copa do Brasil caminhos mais fáceis para alcançar um título nesta temporada

Numa noite em que o goleiro João Paulo teve grande atuação, o Santos empatou por 1 a 1 com o Independiente (ARG) nesta quinta-feira (22), na Argentina, e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana. O time brasileiro havia vencido o duelo de ida por 1 a 0 e chegou a sair na frente fora de casa, com um gol de Kaio Jorge, aos 38 minutos da etapa inicial. Com su...