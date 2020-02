Esporte Com gols 'relâmpagos', Corinthians derrota o Santos em seu 1º clássico do ano Time do técnico Tiago Nunes é eficiente logo no começo das etapas e treinador vence seu primeiro clássico

O Corinthians derrotou o Santos por 2 a 0, neste domingo, na arena do clube em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Everaldo e Janderson, logo no primeiro minuto de cada tempo, marcaram os gols da vitória. O time comandado por Tiago Nunes não vencia há duas rodadas, depois de empatar com o Mirassol e perde da Ponte Preta. O Santos, por sua vez, so...