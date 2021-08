Esporte Com gols pelo Goiás, 'Cavani do Cerrado' dá flechada em novo bioma Nicolas, já adaptado ao novo apelido, que flechar coração da torcida esmeraldina. Atacante tem três gols pelo alviverde

Os três gols nos últimos três jogos como titular dão o tom do momento vivido pelo atacante Nicolas, de 31 anos, que ganhou espaço no ataque do Goiás e se firma como uma das esperanças de gols e para ajudar na busca pelo acesso à Série A. Antes “Cavani da Amazônia”, Nicolas já teve o apelido adaptado ao bioma goiano, está inserido de corpo e alma no time esmeraldino e s...