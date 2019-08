Esporte Com gols de promessas, Chelsea bate o Norwich e conquista 1ª vitória no Inglês Tammy Abraham, de 21 anos, e Mason Mount, de 20, chamaram a responsabilidade e comandaram a equipe na vitória fora de casa

Depois de ser goleado pelo Manchester United na estreia e amargar um empate em casa com o Leicester, o Chelsea, enfim, conseguiu vencer no Campeonato Inglês. Liderado pelas suas jovens promessas, o time londrino bateu o Norwich fora de casa por 3 a 2, neste sábado (24), e reagiu na competição. Com o primeiro triunfo no torneio, o Chelsea foi a quatro pontos e su...