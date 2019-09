Esporte Com gols de Nino Paraíba e Gilberto, Bahia surpreende o Vasco em São Januário Time nordestino é o sexto colocado e segue sonhando com uma vaga na Libertadores da próxima temporada

O Vasco decepcionou sua torcida na manhã deste sábado e foi derrotado pelo Bahia por 2 a 0, em São Januário, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca segue estacionado na 15.ª colocação, com 20 pontos, seis pontos acima da Chapecoense, primeiro time dentro da zona do rebaixamento e que ainda joga na rodada. O Bahia, com 30 pontos, é o sexto coloc...