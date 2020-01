Esporte Com gols de Neymar e Mbappé, Paris Saint-Germain goleia Monaco no Francês O time parisiense soma 40 pontos na liderança da classificação, enquanto o Monaco, com 29, é o nono classificado

Com atuação inspirada de Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain goleou o Monaco, por 4 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira (15), em jogo válido pela 20.ª rodada do Campeonato Francês. Com dois gols do atacante francês e um do brasileiro, o PSG conseguiu sua 16.ª vitória. O time soma 40 pontos na liderança da classificação, enquanto o Monaco, com 29, é o nono cl...